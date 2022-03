Hoe zal Europees energieakkoord onze factuur beïnvloeden? Paul D'Hoore: “Nù al invloed van tiental procent”

Ieder jaar zetten we de klok een keer voor- en achteruit: onze weten­schaps­ex­pert legt uit waarom we het al dan niet moeten afschaffen

Het is weer zover. Vannacht zetten we met zijn allen de klok een uur vooruit. De wintertijd transformeert naar zomertijd. Ongetwijfeld zal naar jaarlijkse gewoonte de discussie opnieuw oplaaien of dit nog wel nodig is. Schaffen we het zomer- of winteruur niet gewoon beter af? En zo ja, welke tijd laten we dan best in het verleden? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters geeft ook drie adviezen mee om de uurwisseling vlot te laten verlopen.

