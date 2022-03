Hoe zal Europees energieakkoord onze factuur beïnvloeden? Expert Paul D'Hoore geeft antwoord in VTM NIEUWS

Tweede campagne van Curieuze­Neu­zen in de Tuin van start gegaan

In 3.000 Vlaamse tuinen is zaterdag de tweede campagne van het burgeronderzoek CurieuzeNeuzen in de Tuin van start gegaan. Bedoeling is zo de hitte en droogte in kaart te brengen. Vorig jaar was er al een eerste meting, en wetenschappers van de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) gaan na afloop van deze campagne in oktober de twee meetjaren met elkaar vergelijken. Dat meldt de universiteit zaterdag.

