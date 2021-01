Hoe word ik opgeroepen voor mijn vaccin? En wanneer is het mijn beurt? Je vragen over de vaccinatie beantwoord

Huidige coronamaat­re­ge­len worden verlengd tot 1 maart: “Tussen­tijd­se bijsturin­gen niet uitgeslo­ten”

9:03 De huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken worden verlengd tot 1 maart 2021. Dat staat in een nieuw ministerieel besluit (MB) dat dinsdag gepubliceerd is in het Belgische Staatsblad. Die verlenging betekent niet dat er voor 1 maart geen aanpassingen mogelijk zijn. Dat er na het Overlegcomité van vorige week niet duidelijk over die verlenging is gecommuniceerd, botst hier en daar op kritiek. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) geeft toe dat de communicatie beter had gekund.