Hoe we berichten over Bart De Pauw

Als krant durven we over alles te schrijven en laten we niets onbenoemd. Dat is wat u als lezer verwacht. Daarop maken we een zeldzame uitzondering: over zelfdoding zijn we erg terughoudend in onze berichtgeving. Bij Bart De Pauw brachten we het bericht enkel naar buiten na overleg met zijn echtgenote die het zelf wel benoemde als een “vermoedelijke poging”. Om te voorkomen dat andere mensen met donkere gedachten zich spiegelen aan deze zaak, laten we details achterwege.

Daarbij zoeken we als redactie de balans tussen twee heel verschillende dingen. De “zaak De Pauw” is één van de meest besproken rechtszaken van de voorbije jaren. Een complex dossier dat ook in de samenleving grote emoties opriep, en nog steeds oproept. Over hoe je slachtoffers in MeToo-zaken een duidelijke stem kan geven. Maar evengoed over hoe je je tegen beschuldigingen verweert en of een straf verder moet gaan dan wat er in de rechtbank is uitgesproken. Het is belangrijk dat u zich ook over de nasleep daarvan kan informeren. Tegelijkertijd is dit in de eerste plaats een persoonlijk drama. Eén waar de eerste zorg moet zijn: hoe duwen we iemand niet nog dieper in de put. En waar we bij zelfmoord sowieso als media de afspraak hebben dat we geen onnodige details brengen over de methode.

De zaken die we schrijven over de ziekenhuisopname van Bart De Pauw zijn besproken met zijn echtgenote. Eén van onze journalisten heeft sinds het proces altijd contact gehouden met haar. Maar details brengen we dus bewust niet. Die hoeven enkel Bart De Pauw en zijn naasten zelf te kennen. Omdat zijn echtgenote het een “vermoedelijke zelfmoordpoging” noemt, geven we bij alle berichtgeving ook het nummer van de zelfmoordlijn waar mensen voor hulp terechtkunnen. Mocht u mensen kennen die daar nood aan hebben: op het nummer 1813 is er steeds een luisterend oor. Experts benadrukken dat er bij zelfmoordpogingen nooit één reden is en dat het bijna altijd om een complexe samenloop van zaken gaat. Het heeft dus ook geen zin om naar een “verklaring” of “schuld” te zoeken. Ook dat is belangrijk om de komende dagen in alle berichtgeving te benadrukken.

Dimitri Antonissen, adjunct-hoofdredacteur HLN