Hoe vermijd je zonnebrand? Dermatoloog geeft drie tips om jezelf te beschermen

Jambon: “Overheid was niet nalatig in PFOS-schandaal”

11:35 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vindt niet dat de Vlaamse overheid nalatig was in het PFOS-schandaal rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Al voor het uitbreken van het schandaal had de Vlaamse overheid een actieplan opgestart waardoor de problematiek aan de oppervlakte is gekomen.