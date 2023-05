Hoe veilig zijn fietsstraten? 2 op de 3 Vlaamse gemeentes hebben er één

Het ongeval waarbij een twaalfjarige jongen levensgevaarlijk gewond raakte op weg naar school in Torhout , gebeurde in een fietsstraat. 2 op de 3 Vlaamse steden en gemeentes hebben vandaag minstens één zo’n straat waar auto’s te gast zijn: ze mogen er niet sneller dan 30 kilometer per uur en ze mogen ook geen tweewielers inhalen.

Het ongeval gebeurde vlak aan de schoolpoort, in een fietsstraat, die te herkennen is aan het rode wegdek en soms ook een groot fietspictogram. Sinds 1 april spreken we trouwens officieel van een fietszone, zo leest de nieuwe wegcode. De komende jaren krijgen alle fietsstraten een nieuwe verkeersbord.

Fietsstraten zouden net veiliger moeten zijn voor fietsers dan gewone straten, ook al heeft het onderzoek van de verkeersdeskundige voorlopig niet aangetoond dat er een link is tussen de fietsstraat en het ongeval van deze ochtend. “Jammer genoeg hebben we geen cijfers over het aantal ongevallen in zulke straten", zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “Wij zijn daar al lang vragende partij voor. Een fietsstraat is een goede manier om een zwakke weggebruiker meer ruimte te geven, maar zulke straten worden soms te gemakkelijk ingevoerd als oplossing zodat steden en gemeentes niets anders hoeven te doen. Zo ontstaan alsnog gevaarlijke situaties.”

Lokale besturen kunnen zelf kiezen in welke straten fietsers koning zijn en de auto te gast. Meestal bevinden ze zich in schoolomgevingen. Vorige zomer hadden bijna 200 steden en gemeentes minstens één fietsstraat, of een totaal voor Vlaanderen van 619 kilometer. In de provincie Antwerpen zijn er het meest.

Quote Ook een straat met veel parkeer­plaat­sen en oversteken­de voetgan­gers is minder geschikt als fiets­straat. Vrachtver­keer heeft er al helemaal geen plaats Wies Callens, Voorzitter Fietsersbond

“Zowel fietsers als automobilisten lijken vaak moeite te hebben met het concept, zo leert een grootschalige bevraging uit 2021", zegt Callens. “Fietsers voelen er zich vaak onveilig of opgejaagd, omdat er een hele rist auto’s achter hen rijdt en ze gehinderd worden door parkeerbewegingen of laden en lossen. In principe moet je door een fietsstraat vlot kunnen fietsen en rijden er best niet meer dan 1.000 gemotoriseerde voertuigen per dag. Er moet uiteraard ook meer fiets- dan autoverkeer zijn. Ook een straat met veel parkeerplaatsen en overstekende voetgangers is minder geschikt. Vrachtverkeer heeft voor ons al helemaal geen plaats in een fietsstraat. Bij een fietsongeval in Antwerpen waar dinsdag een jonge vrouw levensgevaarlijk gewond raakte, reed die vrachtwagen een fietsstraat in."

Niet vogelvrij

Auto’s mogen er niet sneller dan 30 kilometer per uur en mogen ook geen fietsers inhalen. Dat wil niet zeggen dat fietsers vogelvrij zijn, ook zij moeten zich aan de verkeersegels houden en bijvoorbeeld voorrang van rechts verlenen.

“Als er te weinig fietsers doorrijden en te veel verkeer, wekt dat vooral ergernis op, zowel bij zwakke weggebruikers als automobilisten”, zegt nog Callens. “En soms is het niet nodig om van een straat een fietsstraat te maken louter omwille van de maximumsnelheid. Daarvoor bestaan andere oplossingen, zoals een zone 30.”