Hoe uw auto steeds meer over u te weten komt: “Zelfs het gewicht van de bestuurder is tegenwoordig makkelijk terug te vinden”

In de VS is opschudding ontstaan omdat Tesla-werknemers gretig beelden hebben gedeeld van de boordcamera’s zonder medeweten van de particuliere bestuurders zelf. Zo’n grove privacyschending mag dan wel uitzonderlijk zijn, intussen peutert uw eigen wagen - over alle merken heen - wel steeds meer gegevens los. Vaak zonder dat u zich er bewust van bent. “Zelfs het gewicht van de bestuurder komen we tegenwoordig makkelijk te weten", aldus Mark Pecqueur, docent autotechnologie (Thomas More Hogeschool).