Hoe staan we er nu voor na het Overlegcomité? Dit is wat de modellen zeggen

De stijgende coronacijfers in ons land baren experten zorgen. Zeker nadat het Overlegcomité vrijdag besliste om wel enkele versoepelingen uit te stellen, maar verder geen ingrijpende verstrengingen van de maatregelen door te voeren. Maar hoe staan we er nu eigenlijk voor? Stevenen we echt op een derde golf af? En kunnen we nog iets doen om die te voorkomen? Dit is wat de modellen van wetenschapper en ondernemer Koen Deforche zeggen.