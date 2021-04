Hoe slagersbedrijf van 130 jaar zwaar inzet op vleesvervangers: “Schoonfamilie vond mij een heks die vlees wegtoverde. Nu eten ze vegetarische slaatjes”

Weyts mikt op 400.000 zelftesten in het onderwijs per week

31 maart Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil binnenkort massaal zelftesten inzetten in het onderwijs. "Ik mik op 400.000 testen per week en een grote lading speekseltesten. Die moeten de verdedigingsmuren rond het onderwijs verhogen zodat we na de paasvakantie nog veiliger aan de slag kunnen." Dat heeft minister Weyts woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van parlementslid Koen Daniëls (N-VA).