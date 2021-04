Hoe Sihame El Kaouakibi al maandenlang niet meer gezien is in het parlement, zónder verlies van loon én volledig wettelijk

Nog voor alle ophef over vervalste facturen, subsidies en een dubieuze nieuwbouwkeuken had Sihame El Kaouakibi reden tot kopzorgen. Al sinds oktober is ze in het Vlaams halfrond niet meer te bespeuren wegens ziekte - een burn-out, is te horen in de wandelgangen. Volledig volgens de regels diende El Kaouakibi toen haar ziektebriefje in. Wanneer dat ziekteverlof afloopt, is onduidelijk: een parlementslid kan één ziektebriefje indienen dat theoretisch gezien kan gelden tot het einde van de legislatuur, in 2024 dus.