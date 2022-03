Hoe Russische Belgen zich inzetten voor Oekraïense vluchtelingen: “Deze oorlog verscheurt ons allemaal”

Amerikaan­se president Biden zakt opnieuw af naar ons land: G7, Europese top en NAVO verzamelen morgen in Brussel

Het is nog maar van 13 juni geleden dat de Amerikaanse president Joe Biden neerstreek in ons land. Toch zet hij omstreeks 14 uur vanuit Washington opnieuw koers om enkele uren later in Melsbroek te landen. Reden van zijn bezoek? De oorlog in Oekraïne: morgen zit Biden samen met de NAVO, de G7 en Europese leiders om de situatie te bespreken. Het gaat om een kortstondig bezoek: vrijdag zet de Amerikaanse president zijn reis alweer voort.

13:14