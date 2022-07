Hoe Nieuwpoort de felste daling van het aantal verkeersslachtoffers haalde

Vorig jaar kwamen in ons land 516 mensen om in het verkeer, 17 meer dan in het jaar voordien. De Vlaamse gemeente die op tien jaar tijd de grootste daling van het aantal verkeersslachtoffers optekende, is Nieuwpoort. “Als we file hebben, is het door auto’s die stoppen voor fietsers en wandelaars”, weet burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).