En u, hoe monogaam bent u? Met die prikkelende vraag trekken studenten seksuologie van de UGent Vlaanderen in. Polyamoureus? Swinger? Of in een open relatie? “Naar schatting 130.000 Vlamingen heeft zo’n alternatieve relatie, het is tijd om dat uit de taboesfeer te halen.”

Het is mogelijk om meerdere bevredigende, intieme relaties tegelijk te hebben. Met andere mensen daten terwijl je een liefdevolle relatie met je partner hebt, moet kunnen. En: hoe vaak hebt u in het dagelijkse leven spontaan fantasieën over seks met een onbekende die u ergens toevallig hebt gezien? Bezorgen deze vragen en stellingen u enig schaamrood op de wangen? Dan is een consensuele non-monogame relatie, zoals dat dan heet, mogelijk niet uw ding. Maar tal van Vlamingen voelen wél wat voor een relatie die uit meer dan man-vrouw, man-man of vrouw-vrouw, al dan niet onder één dak, bestaat.

130.000 Vlamingen

Alleen: zo’n niet-monogame relatie blìjft vaak, een tikkeltje gegeneerd en bang voor reacties, netjes verstopt tussen die vier muren. Belgisch onderzoek is er niet, maar buitenlandse cijfers geven nochtans aan dat ongeveer 20 procent er wel eens ervaring mee had en dat zo’n drie procent effectief zo’n relatie heeft. “Als we die internationale cijfers naar hier doortrekken, kunnen we veronderstellen dat het makkelijk over 130.000 Vlamingen gaat”, zegt professor seksuologie Els Elaut (UZ Gent). “En neen, dan gaat het niet over minnaars en minnaressen. Wel over partnerrelaties met meer dan één iemand, waarbij alle partijen op de hoogte zijn. Partners die vrijuit met elkaar spreken over open relaties, swingen of polyamorie- alles wat onder het koepelbegrip consensuele non-monogamie zit. Wij denken dat veel Vlamingen dergelijke verlangens hebben, maar die niet durven te benoemen.”

“We gaan er steevast van uit dat, als mensen een relatie aan gaan, zij enkel met elkaar seksueel actief zijn. Onze partner moet tegelijk de beste vriend zijn, de passionele minnaar, de pedagogische teamplayer, in sommige gevallen ook nog eens de ideale collega. Maar hé, vind dat maar eens in één persoon”, merkt professor Elaut op. “Niet evident, terwijl de maatschappelijke norm dat wel van ons verwacht. Veel seksuologen merken dat steeds meer mensen daarmee worstelen en op die norm botsen. Want ze komen heus niet alleen voor problemen als ‘pijn bij het vrijen’ langs in de praktijk. Velen willen hun relatie verbreden, niet enkel met één partner door het leven gaan.”

Volledig scherm Illustratiebeeld. © Thinkstock

Alles-in-één-partner

Wie zijn die 130.000 Vlamingen dan? En is de oudere generatie meer promiscue dan de horde jongvolwassenen die nog heel erg naar hun huisje, tuintje en kindje streven? Hoe zit dat bij holebi’s? Hechten veel mensen nog waarde aan een vaste partner als enige weg tot een gelukkige relatie met goede seks? Dat hopen de onderzoekers in de komende maanden te weten te komen. Studenten seksuologie, onder leiding van prof. Elaut en prof. dr. Guy T’Sjoen rekenen op 5.000 Vlamingen om- anoniem- hun online bevraging daarover in te vullen. “We willen weten wat de doorsnee Vlaming denkt.”

Toegegeven, logisch klinkt het wel, dat wat Elaut aanhaalt: zo’n alles-in-één-partner vinden is niet gemakkelijk. Haast onmogelijk misschien, zelfs. Waarom de maatschappelijke norm dan zo neerkijkt op andere relatievormen? “Onbekend is onbemind, misschien? Met drie partners op een oudercontact arriveren, wees maar zeker dat dat wenkbrauwen doet fronsen. Aan de huisarts een soatest verantwoorden... heel wat hulpverleners zullen in de minnaar-terminologie vervallen. Het beeld dat we van relaties hebben, verandert misschien. Op zoek gaan naar hoe je een relatie het beste kan vormgeven, is van alle tijden. Maar er is vandaag meer informatie beschikbaar, jongeren volgen niet langer de klassieke nieuwsberichten, ze leren op sociale media nieuwe vormen kennen... Dat alles bepaalt het beeld dat we hebben en zorgt er ook voor dat we er niet langer vanuit gaan dat iedereen gelukkig wordt van een monogaam romantisch verhaal. Het is in elk geval tijd om dat maatschappelijk debat open te trekken.”

De bevraging is online en anoniem in te vullen via www.variatiesinrelaties.be.