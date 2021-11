Hoe moeten we de stijgende cijfers counteren? Stel hier uw vraag aan Marc Van Ranst

Brugge Wel of geen Winter­gloed? Discussie tussen gouverneur en burgemees­ter gaat door. “Geen evenement? Dat is het overduide­lijk wél. We moeten beseffen dat we in een héél zware crisis zitten”

“Dat ik de lastigaard zou zijn? Ik heb de regels niet gemaakt, hé.” Gouverneur Carl Decaluwé bijt van zich af na de heisa die ontstond over de mogelijke afgelasting van Wintergloed in Brugge. Als er niet met een Covid Safe Ticket wordt gewerkt, zal Decaluwé de lichtwandeling verbieden. “Het is zeker geen loos dreigement.” Maar de voorbereiding? Die gaan gewoon door. “Want Wintergloed zal zéker doorgaan”, klinkt het in het Brugs stadhuis.

23 november