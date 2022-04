Hoe moet het nu verder met zaak-Reuzegom? Gerechtsjournalist Faroek Özgünes: “Proces wordt wellicht dit jaar niet meer verdergezet”

De advocaten van de familie van Sanda Dia hebben in de Reuzegom-rechtszaak op de noodknop gedrukt en een procedure bij het hof van beroep aangespannen. Het proces komt hierdoor mogelijk lang stil te liggen. Onze gerechtsjournalist Faroek Özgünes legt uit wat er aan de hand is en hoe het nu verder moet.

Waarom trekt de familie van Sanda Dia naar het hof van beroep?

Alles draait om een opmerking die de rechtbankvoorzitter afgelopen maandag maakte. Zij verklaarde toen dat ze enkel bevoegd was om te oordelen over de feiten in Vorselaar, waar de doop zelf plaatsvond, en niet over de feiten die plaatshadden in de twee dagen daarvoor. Het gaat dan om allerlei proeven die Sanda Dia en twee medeschachten moesten afleggen in Leuven, zoals de rozenverkoop en afzuip.

De advocaten van de burgerlijke partijen zijn het niet eens met die zienswijze en trekken daarom naar het hof van beroep.

Het gaat om de meesters Sven Mary, Elisa Van Bocxlaer, Stijn Butenaerts en Sven De Baere die de vader en broer van Sanda Dia bijstaan en de meesters Nathalie Buisseret en David Dendoncker die optreden voor de moeder van de overleden student.

De advocaten van de burgerlijke partijen zijn van mening dat de rechtbank in Hasselt wel degelijk kan oordelen over de feiten in Leuven. Ze willen met hun demarche vermijden dat de achttien Reuzegommers of sommigen onder hen niet bestraft worden en hun verantwoordelijkheid voor de dood van Sanda en de andere tenlasteleggingen kunnen ontlopen.

Wat betekent dit nu voor het proces?

Er is beroep aangetekend, dus het proces ligt stil, legt gerechtsjournalist Faroek Özgünes uit bij HLN Live. “Dat beroep moet nu behandeld worden bij het hof van beroep in Antwerpen. Dat kan twee dingen doen: het hof kan ten eerste meegaan in de redenering van de burgerlijke partijen. In dat geval wordt de hele zaak geëvoceerd en voortgezet voor het hof van beroep van Antwerpen.”

Maar het hof kan ook oordelen dat de rechtbankvoorzitster het bij het rechte eind heeft, verduidelijkt Özgünes. “En dan wordt de zaak teruggestuurd naar (de rechtbank van, red.) Hasselt.”

Wanneer kan het Reuzegom-proces hervat worden?

Özgünes: “Er moet eerst een datum gefixeerd worden door het hof van beroep. Als dat snel gaat, kan dat in mei of juni zijn.” Vervolgens moet er een inleidende zitting plaatsvinden, waarbij alle advocaten het eens moeten worden om daar hun zaak te komen bepleiten. Daarna moet er een dag gekozen worden waarop er effectief kan gepleit worden. “Dan zitten we toch al in het najaar, in oktober of november”, blikt onze gerechtsjournalist vooruit.

En dan is er nog de beslissing van het hof van beroep zelf, vervolgt Özgünes. “Als de zaak geëvoceerd wordt, dan wordt ze verdergezet in Antwerpen.” Maar het hof kan de zaak ook terugsturen naar Hasselt. “Dan moeten de pleidooien die voor volgende week gepland waren, worden voortgezet. Er moet dan opnieuw een agenda worden afgesproken. Alle advocaten moeten het immers eens worden over de dagen dat zij beschikbaar zijn.”

De conclusie van onze gerechtsjournalist? “Ik denk dat we dit jaar geen verderzetting meer zullen hebben van het proces rond Sanda Dia. Dat zal voor volgend jaar zijn.”

Aanstaande maandag wordt de zaak wel nog opgeroepen voor de rechtbank van Hasselt om onmiddellijk geschorst te worden. De advocaten van de burgerlijke partijen laten verstaan dat ze niet de schorsing van de rechtbankvoorzitter vragen.

