Hoe minister Verlinden de drugsoorlog wil aanpakken

De Wever scherp voor regering: “Minister Verlinden is zonder twijfel van goede wil, maar paarsgroen geeft geen prioriteit aan strijd tegen georgani­seer­de misdaad”

Er komen 1.000 mensen bij bij de federale politie in de strijd tegen de drugscriminaliteit in Antwerpen. Daarnaast zullen ook extra controles van containers worden uitgevoerd in de haven. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vanmiddag aangekondigd in de VTM NIEUWS-studio. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is scherp: “Er is een globale visie nodig”.

16:53