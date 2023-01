Hoe meer ze staken, hoe meer winst: Ryanair beleeft gouden tijden

In de boekjaren 2021 en 2022 leed Ryanair nog verliezen van respectievelijk 355 miljoen euro en 1,015 miljard euro, maar in het lopende boekjaar wordt forse winst verwacht: tussen 1,325 miljard euro en 1,425 miljard euro. Iets wat op de beurs van Dublin beloond werd met een sprong van 6,7 procent. Het winstcijfer vloog Ryanair overigens vooral in de eerste helft van het boekjaar bijeen, maar het is het sterke eindejaar dat de nog betere verwachtingen helpt verklaren. Voor het eerst in drie jaar werd het eindejaar in de luchtvaart immers niet verstoord door corona. Het zorgde ervoor dat Ryanair in december 11,5 miljoen passagiers kon vervoeren, 21% meer dan dezelfde periode in 2021.