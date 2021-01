Hoe meer apps, hoe slechter de student slaapt

Laagtere­cord van faillisse­men­ten, maar dat is dankzij overheids­maat­re­ge­len: “Stilte voor de storm die helaas in 2021 nog moet komen”

17:04 Het afgelopen jaar gingen er in België in totaal 7.935 bedrijven failliet, berekende handelsinformatiekantoor Graydon. Dat zijn er bijna 33 procent minder dan in 2019 en meteen ook het laagste aantal in zeker tien jaar. Maar volgens Graydon is er niet meteen reden tot optimisme.