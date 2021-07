Hoe maak je de slimste studiekeuze? Dit zijn de beroepen van de toekomst: “Wij zijn nodig. Ík ben nodig”

“Betaal liever geen voorschot” en andere essentiële tips om bouwellen­de te vermijden

11 juli De Verzoeningscommissie Bouw is de enige officiële instantie in ons land die bevoegd is om geschillen tussen kopers of verbouwers en aannemers en/of architecten te behandelen. Wie klachten heeft, kan daar terecht. De commissie stelt dan een dossier op, maar alleen als alle partijen willen meewerken. Vorig jaar ontving de commissie 1.067 klachten, goed voor 'amper' 120 dossiers. In ruim de helft van de gevallen (57%) kwam het tot een verzoening.