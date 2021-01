Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen oprukkende coronavarianten?

Onze curve mag er dan wel stilaan stabiel uit zien, uit de gevarenzone is België nog niet. Zeker nu de Britse en Zuid-Afrikaanse variant naar ons land drijven, is waakzaamheid geboden. Over het Kanaal worden ballonnetjes opgelaten over drie meter social distancing. Over zwijgen op het openbaar vervoer. Scholen sloten er in paniek de deuren. Of die storm effectief over ons land zal gaan, is afwachten. Maar we kunnen er onszelf alvast wel tegen wapenen.