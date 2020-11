Hoe krijgen we straks meerderheid gevaccineerd tegen Covid-19? “Simpel: minder mensen immuun betekent minder versoepelingen”

Willebroek, een politie­staat of net het 'Chicago' van België?: “Wij mogen niks. Een sigaret roken? Hup, coronaboe­te”

5:00 En plots werd de avondklok van Willebroek alweer ingetrokken. De storm van kritiek over de extreme maatregel, die de burgemeester zaterdag had ingevoerd om de overlast in een parkje aan te pakken, was te groot geworden. Maar het probleem zit dieper, zo blijkt. "Voor níks vraagt de politie hier uw paspoort", zeggen de jongeren in het parkje. "Agenten aanvallen, dát doen ze", zegt burgemeester Benny Evers (N-VA).