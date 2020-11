Hoe krijgen we straks meerderheid gevaccineerd tegen Covid-19? “Simpel: hoe meer inentingen, hoe minder maatregelen”

ONZE OPINIE. Het grootste probleem met het Gentse wervingsbe­leid: men bestrijdt discrimina­tie met discrimina­tie

5:00 Als twee kandidaten evenwaardig zijn voor een job bij de stad Gent, krijgt hij of zij met buitenlandse roots voorrang. Op die manier hoopt Gent haar personeelsbestand tot 30% diverser te maken. Als u in die eerste zin het omgekeerde had gelezen, riepen we, de groenen op kop, dat er sprake is van discriminatie.