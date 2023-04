Hoe krabbel je recht als je partner zelfmoord pleegt? TikTokster Buket (27) doet haar verhaal: “Elk geluid van een ambulance triggerde me”

Eén op drie bedrijven kreeg in 2022 te maken met cybersecu­ri­ty-incident

Eén op drie bedrijven (32 procent) in België, Nederland en Luxemburg had het afgelopen jaar te maken met een incident rond cybersecurity. Dat blijkt uit een rondvraag van telecombedrijf Proximus bij 250 CEO's en IT-managers. In bijna de helft van de gevallen hadden deze incidenten financiële gevolgen en in een derde van de gevallen verhinderde het werknemers hun werk te doen.