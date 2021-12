Hoe komt het dat omikron minder ziekmakend is? Viroloog Marc Van Ranst legt uit

Dat er een piek zal komen in het aantal coronabesmettingen door de omikronvariant, lijkt volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) “onvermijdelijk”. De variant neemt momenteel al 60 procent van het totaal aantal besmettingen voor zijn rekening, en dat percentage zal alleen maar stijgen. Hoewel de besmettingscijfers voorlopig nog lijken te dalen, zal daar snel een einde aan komen. “Onder de daling van delta zit een stijging van omikron”, zegt Van Ranst bij HLN LIVE. Goed nieuws is wel dat omikron minder ziekmakend is dan andere varianten.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

De stijging in het aantal besmettingen is nu al stilaan te zien. Zo zijn er bij twintigers, vooral in Brussel, drie procent meer infecties dan een week geleden. “Dat is ook zo in andere landen waar omikron is opgedoken. Het geeft soms een vals beeld van de hospitalisaties, aangezien jongeren geen of minder last hebben van ernstige corona-infecties. We moeten afwachten wat het gaat geven bij ouderen, die in ons land wel goed geboosterd zijn”, aldus Van Ranst.

Bekijk hieronder het fragment van Marc Van Ranst bij HLN LIVE:

Volgens de viroloog hangt de ernst van de piek af van de mate waarin we de coronaregels opvolgen. “Het is zaak om die piek zo klein mogelijk te houden.”

Minder ziekmakend

Van Ranst legt bovendien uit waarom de omikronvariant minder ziekmakend is dan delta. “Een deel van de verklaring is dat we eigenlijk al wat immuniteit hebben opgebouwd, door een infectie gehad te hebben of door vaccinaties en boosters”, klinkt het.

Bekijk hieronder het fragment van Marc Van Ranst bij HLN LIVE:

“Een tweede reden is dat omikron zich vaker gaat nestelen aan de receptoren die in de bovenste luchtwegen zitten, terwijl de deltavariant en andere varianten de receptoren in de lagere luchtwegen, diep in de longen, gingen bezetten”, zegt Van Ranst. Omikron veroorzaakt dus vaker bovenste luchtwegeninfecties, waardoor besmette mensen in de meeste gevallen niet meer dan een verkoudheid krijgen. Volgens de viroloog is er dus minder kans op gevaarlijke longontstekingen.

Veel zieken in quarantaine

Van Ranst onderlijnt dat de druk op de ziekenhuizen nog steeds te hoog is, aangezien mensen met een deltabesmetting vaak langer op de dienst intensieve zorg liggen dan omikronpatiënten. Het grootste probleem dat de piek echter zal veroorzaken, is dat heel wat mensen in quarantaine zullen moeten en dan niet kunnen gaan werken.

“Er gaat zeker meer belasting zijn voor huisartsen en apothekers. Ook gaan heel wat mensen ziek zijn en in quarantaine moeten. Dan heb je net zoals in andere landen de kans op problemen in verschillende sectoren waar heel wat mensen tegelijkertijd ziek zijn”, legt de viroloog uit.

Vaccinatiegraad

Vandaag is het precies één jaar geleden sinds het allereerste vaccin in ons land werd toegediend. Van Ranst is tevreden met de Belgische vaccinatiegraad. Zo kreeg 76 procent van de hele Belgische bevolking al twee doses. “Alles kan altijd beter, maar we mogen tevreden zijn met het resultaat”, klinkt het. Over het invoeren van extra maatregelen, zoals het 1G-beleid, zegt Van Ranst dat we “daar goed over moeten nadenken”. Volgens hem mag zo'n beleid namelijk niet zorgen voor polarisatie of meer tegenzin bij de anti-vaccinatiebeweging.

De viroloog zegt tot slot dat iedereen die een booster wil, die ook zo snel mogelijk moet krijgen. Bovendien gelooft Van Ranst dat nog meer mensen zich zullen laten vaccineren zodra ze zelf mogen kiezen welk vaccin ze krijgen.

Volledig scherm Marc Van Ranst bij HLN LIVE. © HLN LIVE