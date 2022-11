Hoe kleiner de leefgroep in een woonzorgcentrum, hoe minder coronaslachtoffers

Bouchez: “Uitspraken De Wever houden geen steek, zelfs voor Vlaanderen is confedera­lis­me zinloos”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez hecht weinig geloof aan de verklaringen van Bart De Wever (N-VA) dat zijn partij in 2024 enkel in een regering wil stappen als die het confederalisme organiseert. “Politiek is wiskunde, en vandaag is er bijna niemand in de Belgische politiek te vinden die het confederalisme verdedigt, zelfs niet in Vlaanderen”, zei hij in De Zevende Dag. “Zelfs voor Vlaanderen heeft confederalisme geen zin, want de uitdagingen bevinden zich momenteel op Europees niveau.”

