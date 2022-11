Hoe kan het dat geradicaliseerde Yassine M. niet werd opgepakt? “Hier is inschattingsfout gebeurd”, zegt terreurexpert Faroek Özgünes

De dader van de mesaanval op twee politieagenten in Brussel , Yassine M., was geradicaliseerd en had bedreigingen geuit op het politiecommissariaat in Evere. Bovendien stond hij op de OCAD-lijst. Toch kon de man uren later meedogenloos toeslaan. Volgens de procureur van het Brussels parket gaat het niet om een inschattingsfout. Maar ‘VTM Nieuws’-terreurexpert Faroek Özgünes ziet dit toch anders zoals je in het studiogesprek hierboven kan bekijken.

Yassine M. stond bekend bij justitie voor enkele misdrijven - echter geen terroristische feiten - waarvoor hij van 2013 tot 2019 in de cel zat. Maar hij stond ook op de OCAD-lijst. De man radicaliseerde vermoedelijk in de gevangenis. Toch werd hij blijkbaar niet goed opgevolgd. Donderdagavond rond 19 uur viel de man, gewapend met een mes, in de Aarschotstraat aan het Noordstation een politievoertuig aan dat voor een rood licht stond. Eerst stak hij de bestuurder in de hals, vervolgens richtte hij zich tot de passagier, die hij in zijn rechterarm stak. Bij de mesaanval kwam een agent om het leven, Thomas M. (29). Zijn collega Jason P. (23) raakte gewond maar zou intussen buiten levensgevaar zijn.

“Het is belangrijk om te vermelden dat Yassine M. nooit veroordeeld is voor terrorisme en dat hij wel zijn straf heeft uitgezeten tot de laatste dag”, stelt terreurexpert Faroek Özgünes in de studio van VTM NIEUWS. “Hij is dus nooit onder voorwaarden vrijgekomen waardoor hij op dat moment niet is opgevolgd.”

Maar Yassine M. stond daarnaast ook op de OCAD-lijst. “En dan wordt zo’n man normaal wel opgevolgd door de staatsveiligheid en de lokale politie. Zijn profiel was gekend bij politie en parket”, legt de terreurexpert uit. “Hij is meermaals ter sprake gekomen op zogenaamde ‘Lokal Task Forces’, dus men wist met wie men te maken had.”

Maar is die man dan wel correct opgevolgd? “Blijkbaar niet want hij liep vrij rond en had een wapen op zak”, meent Özgünes. Volgens de procureur van het Brussels parket “gaat het niet om een inschattingsfout”. Yassine M. had zich nochtans ‘s donderdagochtend op het politiekantoor van Evere gemeld. Daar maakte hij een verwarde indruk, sprak hij over haat tegen de politie.

“Daar heeft hij zijn intenties duidelijk gemaakt”, zegt de terreurexpert. “Daarop wordt niet alleen de magistraat verwittigd, maar ook de Cel Extremisme van de politiezone en zij kennen zijn achtergrond. De vraag is natuurlijk wat de reactie is geweest van de Cel Extremisme? Hebben zij bijvoorbeeld gezegd dat zij hem kennen en dat hij weer wartaal uitsloeg of hebben zij alle nodige elementen gegeven waarop de magistraat van wacht van het Brussels parket dan de juiste beslissing heeft genomen?” vraagt Özgünes zich af.

Volgens de terreurexpert is het net daar waar het schort. “Ik denk dat niet alle elementen doorgegeven zijn en dat er eigenlijk een inschattingsfout is gebeurd”, besluit hij.

