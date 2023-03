Hoe kan het dat ex-Kamervoorzitters en ambtenaren ‘illegaal’ honderdduizenden euro’s extra pensioen kregen? “Als het onwettig was, stort ik alles terug”

Topman Ahold Delhaize ziet jaarloon stijgen tot ruim 6,5 miljoen

Frans Muller, topman van Ahold Delhaize, heeft over het boekjaar 2022 6,519 miljoen euro verdiend, zo blijkt uit het jaarverslag van het beursgenoteerde concern. Dat is in België present met de winkelformules Delhaize, Albert Heijn en Bol.com.