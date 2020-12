Hoe is het in het Afrikaanse dorp waar twee Vlamingen een jaar geleden geld uitdeelden?

“Voor hetzelfde geld denken ze dat we de duivel in persoon zijn, dat we hun land gaan afpakken en hun kinderen komen opeten.” Maarten Goethals (42) en Steven Janssens (37) waren er vorig jaar in december niet helemaal gerust in. Die dag zouden ze vanuit Hoima, een stadje in het westen van Oeganda, de brousse intrekken richting Kyataruga, een dorp met 139 volwassenen en 217 kinderen. Dat er twee blanken ‘een project’ uit de doeken kwamen doen, wisten de dorpsbewoners. Wat Eight -zoals de organisatie van het Sint-Niklase duo heet - precies van plan was, daar hadden ze het raden naar.