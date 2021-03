Hoe het virus politici doet terugkomen op eerdere uitspraken

Viroloog Marc Van Ranst liet al meermaals verstaan dat al te boude uitspraken over de coronapandemie niet zo verstandig zijn. “Ik probeer daar geen tijdstippen op te plakken en dat zouden andere mensen ook beter doen”, antwoordde hij vanmiddag aan VTM Nieuws veelzeggend op de vraag hoelang we de strengere maatregelen zullen moeten aanhouden. Van Ranst doelde daarmee op uitspraken die vervolgens niet kunnen worden waargemaakt.

“Als ze openen, is dat voorgoed. We willen geen jojobewegingen”, zei premier Alexander De Croo, bijvoorbeeld, eind januari over de toen nog niet genomen beslissing of de kappers op 13 februari al dan niet weer zouden open mogen. De Croo suggereerde zo dat hij het anders wou aanpakken dan in het buitenland, waar versoepelingen soms al snel na de aankondiging ervan weer werden ingetrokken. Het Overlegcomité besliste inderdaad dat de kappers mochten heropenen, maar vandaag, amper zes weken later, moeten ze weer dicht.