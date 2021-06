Hoe het "meest iconische bierglas in België" een comeback maakt

Initiatief­ne­mer Beatrix na acties op school over kledij: "Kreeg steun, maar werd ook slet genoemd"

8 juni Beatrix Yavuz, het meisje die als eerste een open brief schreef over de kledingregels op school, vertelt bij HLN LIVE over wat ze denkt over de hele heisa. Dat honderden andere leerlingen meedoen met haar actie, kan haar wel bekoren. Ze hoopt dan ook dat de kledingregels afgeschaft worden. Ze krijgt dus veel steun, maar ook online haat: ze wordt zelfs 'slet’ genoemd. Ze vertelt ook dat er op haar eigen school niets veranderd is nadat ze de kledingregels aankaartte.