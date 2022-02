Hoe het conflict leeft bij Oekraïens-Russisch koppel Nataliya en Alexei: “Het moet heel erg zijn wat ze met haar land ziet gebeuren”

Brugge/Poperinge/Staden/Oudenaarde Technicus die aan bankautoma­ten werkte, moet gestolen 113.000 euro terugbeta­len

Een gewezen medewerker van het bedrijf NCR Belgium & Co is door de rechter in Ieper veroordeeld, omdat hij tijdens het werken aan bankautomaten in totaal 113.000 euro heeft ontvreemd. De Bruggeling moet in totaal 115.000 euro schadevergoeding betalen en krijgt een werkstraf van 140 uur.

21 februari