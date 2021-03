Hoe hard zal derde golf toeslaan? Zonder ingrijpen tegen Pasen 10.000 besmettingen per dag en 1.000 patiënten op intensieve, waarschuwen experts

OVERZICHT. Gemiddeld weer meer dan 3.000 besmettin­gen per dag, maandag zelfs meer dan 5.000

9:35 Het zevendaagse gemiddelde van de bevestigde besmettingen met het coronavirus ligt in België weer boven de 3.000. Dat is van 22 november geleden. Voor maandag staan er voorlopig zelfs al 5.034 nieuwe gevallen in de tabellen. Aan de aanhoudende daling van het aantal nieuwe overlijdens is nu ook een einde gekomen. Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.