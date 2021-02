Hoe groot is de impact van coronamaatregelen eigenlijk écht? Veel studies blijken te rammelen

Het is bijna één jaar geleden dat overheden wereldwijd draconische maatregelen namen om de verspreiding van Covid-19 af te remmen. Van het sluiten van scholen en bedrijven over het verbieden van contact tussen burgers tot het verplichten van mondmaskers. Zowat iedere beslissing ging gepaard met discussie. Ook in België is de voorbije maanden veel inkt gevloeid over de zin en onzin van coronamaatregelen. Politici en experts verdedigden hun beslissingen vaak met (internationale) studies en projecties die aantonen welk effect een bepaalde maatregel heeft op de stijging of daling van het aantal besmettingen. En ze gebruiken allerlei schattingen om aan te geven waar we kunnen versoepelen en waar niet. Met die coronastudies blijkt nu echter heel wat mis.