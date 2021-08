Hoe goed zijn onze atleten bezig? “Meer geld betekent meer medailles”

In Gent ontsnapte gevangene nu ook internatio­naal geseind

5 augustus De man die gisterenochtend uit de gevangenis van Gent is ontsnapt, heeft wel degelijk een gewelddadig verleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De 40-jarige Rus staat nu ook Europees geseind, ruim 24 uur nadat hij met de hulp van een vorkheftruck over de muur van de gevangenis van Gent is geklommen. Daar zat hij sinds 2012 in de cel voor een reeks feiten, onder meer gewelddadige overvallen en gijzeling met foltering.