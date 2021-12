Hoe goed doet de Belgische boostercampagne het in vergelijking met andere landen?

Wanneer krijg ik mijn booster­prik? En heeft zo'n prik ook zin als ik recent hersteld ben van corona? De belangrijk­ste vragen beantwoord

Tegen eind januari moet het gros van de volwassenen in Vlaanderen een boosterprik hebben gekregen. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist. Maar er zijn nog een hoop vragen over die versnelde boostercampagne. Krijg ik automatisch een uitnodiging of moet ik mij sowieso inschrijven via QVAX? Waar zit het grootste effect? En wil die verkorte interval zeggen dat we om de vier maanden een nieuwe boosterprik krijgen? Wij beantwoorden de meest prangende vragen.

17 december