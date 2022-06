Hoe gaat ons elektriciteitsnet al die zonnepanelen en elektrische wagens aankunnen in de toekomst?

Vlaanderen wil verbod op aardgasaan­slui­ting bij nieuwbouw met een jaar vervroegen: verbod moet al in 2025 ingaan

Vlaanderen wil de uitfasering van aardgas versnellen door het verbod op aardgasaansluitingen een jaar vroeger in te voeren, meer bepaald in 2025 in plaats van 2026. Dat staat in een voorstel van decreet van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld dat woensdag is goedgekeurd in de commissie Energie. Doel is om "een realistische versnelde stap richting defossilisering te zetten".

8 juni