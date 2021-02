Hoe ga je om met mensen die het vaccin weigeren? “We moeten met hen blijven praten”

CEO Marc Noppen (UZ Brussel) kritisch over vaccinatie­be­leid: “Britten vaccineren 1.000 personen per MINUUT. Wij ‘zitten voor op schema’”

9 februari CEO Marc Noppen van het UZ Brussel laat zich op Twitter kritisch uit over het vaccinatiebeleid in ons land. Hij vergelijkt de toestand in België met die bij de Britten. “UK vaccineert à 1000 personen per MINUUT. Wij ‘zitten voor op schema’. No comment”, klinkt het.