Hoe een Limburgse verdeler van keukenelektro ‘frietketelkoning’ werd: portret van overleden Fritel-oprichter Joseph van Ratingen (87)

Nederlanders noemen het de Rolls-Royce onder de friteuses, in Thailand is het een heus statussymbool. Wellicht bak jij thuis ook frietjes in een Fritel, al 25 jaar Belgische marktleider in friteuses. De oprichter van het bedrijf, frietketelkoning Joseph van Ratingen, schopte het van verdeler tot fabrikant-vernieuwer. Hij is op 87-jarige leeftijd overleden in Hasselt. Een portret.