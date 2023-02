Hoe een Indonesiër van 18 een club uit tweede klasse hipper dan ooit maakt

Politiek Jan Jambon zegt handels­reis naar Marokko af om stikstofd­os­sier te bezweren

Doordat coalitiepartij CD&V de hakken diep in de landbouwgrond zet in de stikstofdiscussie, is Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) genoodzaakt om zijn deelname aan de handelsmissie naar Marokko te annuleren. De volgende uren en dagen worden de onderhandelingen een-op-een voortgezet tussen de Vlaamse topministers.

10 februari