Hoe een brasserie zichzelf omtovert tot succesvolle takeaway: “Grote porties, daardoor heb ik veel klanten”

Bjorn reikt me een lepel aan: “Proef eens. Het is anders, maar lekker!” Ik neem mijn mondmasker af en proef pulp van bloemkool, peper en nootmuskaat. Ja, lekker. Echt. Het is 10 uur en Bjorn is bezig met de dagschotel: oer-Vlaamse hespenrolletjes met witlof, maar ook een versie ‘à la sana’ uit ‘Nooit meer diëten’ van Sandra Bekkari. “Om het spannend te houden, maak ik deze week elke dag naast de klassieke dagschotel ook een Bekkari-versie. En het slaat aan: vanmiddag zijn er 24 klassieke en 16 gezonde versies besteld. Die van Bekkari is in principe zonder puree, maar zo’n leeg vakje is raar, dus die krijgen ze er van mij toch bij (lacht).”