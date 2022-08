Hoe een Belgisch bedrijf het Russische bankwezen overeind houdt, ondanks de sancties

Openlucht­mu­si­cal op het Donkmeer in Berlare zorgt met special effects voor regen op het podium

Vrijdag is de musical ‘Singin in the rain’ in premiere gegaan op het Donkmeer in Berlare. Om de twee jaar wordt er daar een openluchtmusical georganiseerd op het meer, al kon de musical door de coronacrisis de laatste twee jaar sowieso niet doorgaan. Met een prachtig decor en meer dan 100 acteurs zorgde de show in combinatie met de special effects voor een waar spektakel. In de cast kan je onder andere Daphne Wellens en Michiel De Meyer bewonderen, die spelen acteurs die elkaar ontmoeten in een veranderende filmindustrie. De musical zal in totaal zo’n 12 keer te zien zijn tot en met 3 september.

9:55