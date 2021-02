Hoe druk is het vandaag in Antwerpen? Wouter Bruyns van Politie Antwerpen licht toe: “We vragen dat iedereen rekening houdt met de geldende coronamaatregelen”

Gisteren lokte de eerste lentezon heel wat mensen naar buiten. Zo ook in Antwerpen, waar aan de kaaien en in het Droogdokkenpark grote samenscholingen plaatsvonden . Ook vandaag belooft een mooie dag te worden. Wouter Bruyns van Politie Antwerpen geeft in VTM Nieuws een stand van zaken over de drukte in de stad.

“Het is overal nog rustig, maar de dag is nog vroeg, natuurlijk”, aldus Wouter Bruyns van Politie Antwerpen. “In de namiddag verwachten we dat er meer mensen van het zonnetje gaan genieten op pleinen en in parken, en dat vinden we ook maar goed, de mensen hebben er heel lang op gewacht”.

Politie Antwerpen roept de mensen op de geldende coronamaatregelen op te volgend “Dat ze voldoende afstand houden, dat ze niet gaan samenscholen, en dat ze aandacht hebben voor dat mondmasker”, aldus Bruyns. Hier en daar zijn al enkele pv’s uitgeschreven, maar niet meer dan op andere dagen.

“Het is ieders verantwoordelijkheid”

Net zoals gisteren zet de stad ook vandaag hun corona-ordedienst in, die een oogje in het zeil moet houden in de stad. “We hebben gisteren gemerkt dat het van hot naar her rijden is, heel veel mensen die het toch niet te nauw nemen met de regels”, aldus Bruyns. “Voor alle duidelijkheid, dat is wel de minderheid”.

Situaties als de samenscholingen gisteren wilt de politie uiteraard voorkomen, “maar we kunnen pas vaststellingen doen als we het zelf gezien hebben. We kunnen niet overal zijn”, aldus Bruyns. Daarom doet hij meteen volgende oproep: “De mensen zelf moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het is ieders verantwoordelijkheid om die maatregelen op te volgen in het belang van de volksgezondheid”.