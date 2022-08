Hoe ‘Down The Road’ het leven van Jaimie, Lore, Kevin en Brenda veranderde: “Ik durf nu zelfs in het donker te slapen”

Coronalert-app wordt mogelijk afgevoerd

De Coronalert-app wordt steeds minder gebruikt. Volgende week wordt over de toekomst van de app beslist. Dat berichten De Standaard en Het Belang van Limburg vandaag. "Momenteel telt de app ruwweg 890.000 actieve gebruikers", zegt hoogleraar Bart Preneel (KU Leuven) in de kranten. "Dat is ongeveer de helft van de piek van onder meer begin dit jaar. In totaal is Coronalert op 4,2? miljoen toestellen gedownload."

26 augustus