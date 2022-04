Hoe de zoon van een oorlogscrimineel zich ontpopte tot Vlaamse Anna Delvey: “‘Fotomodel’ licht al zeven jaar hotels, restaurants en verzekeringsmaatschappijen op”

Philosophe N. (32), de zoon van een Rwandese oorlogscrimineel die zich in ons land voordoet als een rijke hoteleigenaar, fotomodel of ingenieur, licht al zeven jaar lang verzekeringsmaatschappijen en horecazaken op. Hij slaapt in hotels en eet in restaurants zonder daar ooit voor te betalen en steelt en verkoopt dure speedpedelecs die hij huurt van leasefirma’s. De meesteroplichter sloeg al toe in Brugge, Brussel, Antwerpen en Gent.