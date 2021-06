Hoe de zoektocht naar Jürgen Conings plots kantelt: “Strategie veranderde doorheen de weken, maar de locatie nooit”

Een klein team rond Alain Remue van de Cel Vermiste Personen, federale speurders en een dozijn militairen: meer manschappen zijn er momenteel niet op zoek naar de vermiste militair Jürgen Conings. Een wereld van verschil met de 250 militairen en nog eens zoveel federale agenten die vorige week het Nationaal Park uitkamden. Gaat het om een andere zoekstrategie of is er meer aan de hand? Het enige dat écht onveranderd lijkt, is de locatie: de bossen in de leefomgeving van Conings.

We gaan week drie in en van Conings ontbreekt nog steeds elk spoor. De militair die in een afscheidsbrief aankondigde aan aanslag te zullen plegen en zou onderduiken ‘tot hij wellicht ooit gevonden wordt’, lijkt wel van de aardbol verdwenen. Of ze gestopt zijn met zoeken? Zeker niet. Woensdagavond nog cirkelden er helikopters boven Lanklaar aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen en ook donderdag passeerden militairen door Maasmechelen om zich op te stellen aan de ‘commandopost' waarvan we de exacte locatie niet mogen publiceren.

Wat vandaag het hardst opvalt is die verandering in zoekstrategie. Dat zeggen ook topspeurders. “Het leek erop dat ze in de eerste twee dagen zélf snel tot een doorbraak wilden geraken”, zegt één oud-speurder met veel expertise. “Ze zijn daar verrast geweest. Hem vinden bleek niet evident dus werden de grote middelen boven gehaald. En daar mag je de bevolking bij rekenen.”

Alle registers trok men open. Het federaal parket stuurde op dag drie een opsporingsbericht de wereld in met foto, naam en toenaam van de verdachte. De federale politie reed in colonne met tientallen busjes richting Nationaal Park Hoge Kempen waar zijn auto werd achtergelaten, en diezelfde avond kwam er versterking vanuit het leger. 100 militairen om ingezet te worden bij een eventuele zoekactie. Een dag later werd dat aantal opgeschaald naar 250 militairen en bleek ‘Operatie Jürgen Conings’ actief.

De gouverneur liet het Nationaal Park afsluiten en hectares aan natuurgebied werden uitgekamd. Het parket communiceerde en zocht de pers zelfs op. “Logisch dat je de bevolking uitgebreid informeert als je zo’n gigantisch domein afzet en met het leger op straat komt. Indien je op die momenten zwijgt, krijg je net de wilde verhalen en werk je fake news in de hand. Goed dat er toen duidelijk informatie werd gelost.” Maar met gepantserde voertuigen door de Mechelse heide karren, en de speciale eenheden in te zetten, geraakte men er nog niet.

Quote Als Alain Remue wordt ingescha­keld, wordt er in 99 van de 100 gevallen gezocht naar een lichaam. Oud-speurder

“Daarom werd ook Duitsland en Nederland ingeschakeld. Het plafond bij het Belgische leger was duidelijk bereikt, dus doe je aanspraak op de technologie van de buurlanden. Dat is nochtans topmateriaal, en toch leidde dat ook niet tot een doorbraak.” Een tiental zoekacties op andere locaties in ons land haalden niets uit, het Nationaal Park mocht weer open en toen werd het stil.

30.000 verdwijningszaken

‘Er wordt op andere manieren gezocht’, zei Wenke Roggen van het federaal parket eerst nog. Geen militairen meer in de Limburgse bossen, af en toe een kleine zoekactie maar wél mee begeleid door het onderzoeksteam van de Cel Vermiste Personen. 25 jaar geleden mede opgericht door Alain Remue in nasleep van de zaak Dutroux, met intussen bijna 30.000 verdwijningszaken op de teller.

“De zaak Jürgen Conings is nu al zonder twijfel één van de meest opvallende zaken voor Remue", weet de oud-speurder. “Maar we moeten eerlijk zijn. Als Remue wordt ingeschakeld, wordt er in 99 van de 100 gevallen gezocht naar een lichaam. We weten dat niet 100 procent zeker, maar in de afgelopen decennia stond de Cel Vermiste Personen zéér vaak aan water of aan bos. En in bijzonder weinig gevallen werd op die locaties een levend persoon aangetroffen. Dat ze zich nu vooral op een klein gebied focussen, lijkt evident. Zo werken ze altijd bij de Cel.”

Het onderzoek gebeurt intussen meer dan ooit in de luwte. ‘Communiceren over ontwikkelingen zou het onderzoek ernstig kunnen beschadigen', antwoordt het federaal parket als we vragen of er donderdag weer wordt gezocht. Een compleet andere toon dan voorheen. En Alain Remue zelf geraakt niet verder dan een ‘absoluut geen commentaar meneer, echt geen commentaar’. Complete stilte.

Een klein team militairen stond donderdag paraat, maar bewoog weinig. “Dat Remue zijn team het bos in zou sturen zonder zwaar bewapende militairen kan betekenen dat lokaal gevaar geweken is. Zijn team werkt ook met systemen waarbij gebieden nauwgezet op de millimeter worden uitgekamd, worden afgerasterd en zo afgevinkt. Een betere manier om overzicht te houden van waar werd gezocht, tot in detail hé. Dat ze zich blijven focussen op de bossen in Lanklaar blijft opvallend. De strategie veranderde doorheen de weken, maar de locatie nooit.” Een doorbraak leek gisteren nog steeds veraf.

