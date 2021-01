Hoe de ultraorthodoxe joden in Antwerpen écht denken over corona en de maatregelen: “Wij willen niet in angst leven”

De ultraorthodoxe Joden in Antwerpen deden vorige week menig wenkbrauw fronsen toen bleek dat ze écht wel met te veel sabbat hadden gevierd in de synagoge. En het was niet de eerste keer dat ze de coronaregels aan hun laars hadden gelapt. Maar hoe komt dat toch? Wat denken chassidiem nu écht over corona en de maatregelen?