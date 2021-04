Hoe de stoel van de hippe onderneemster Sihame El Kaouakibi begon te wankelen: een chronologie

De steile op- én neergang van Sihame El Kaouakibi bij Open Vld: “Als dit niet was gebeurd, was zij de uitdager van De Wever in 2024”

5 april Al eens voorzichtig in 2014 en later voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Sihame El Kaouakibi werd al verschillende keren gepolst om op de lijst te gaan staan, maar pas in 2019 hapte ze toe: op haar eigen voorwaarden en in team met Bart Somers. Al snel kregen de liberalen nog meer grootse plannen met haar. Een brede beweging, met ‘Sihame’ als kopvrouw: daarmee wilden ze de stoel van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in 2024 aan het wankelen brengen. “Er waren gesprekken lopende, maar ze zijn gestrand in een embryonale fase.”