Hoe de jarenlange vete tussen vader en zoon het einde betekent van meubelbedrijf Heylen

Spionage­soft­wa­re ontdekt op telefoons van Belgische magistra­ten en politie­agen­ten

Er is spionagesoftware ontdekt op de telefoons van verschillende magistraten en politieagenten. Dat heeft de Franstalige omroep ‘RTBF’ ontdekt. Via de spyware kan het toestel van de persoon in kwestie overgenomen worden, berichten gelezen worden, is er toegang tot foto’s en alle contacten, en kan er gebeld worden met de telefoon.