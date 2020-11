Hoe coronaveilig Sinterklaas vieren? Dr. Yves Van Laethem van het Crisiscentrum geeft tips

Nu de Goedheiligman sinds dit weekend opnieuw in het land is , komt 6 december dichterbij. Infectioloog Yves Van Laethem heeft op de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum alvast wat tips gegeven om er een coronaveilig sinterklaasfeest van te maken.

“U weet net als ik dat de federale regering een brief naar de Sint heeft geschreven waarin staat vermeld dat hij een uitzondering op de quarantaineregels krijgt en zich niet aan de avondklok hoeft te houden”, begon de Franstalige evenknie van Steven Van Gucht.

“We raden hem toch aan om de nodige afstand te bewaren - wat ‘s nachts niet al te moeilijk is - en een mondmasker te dragen. Iets wat met zijn lange baard niet voor de hand liggend is. De Sint moet ook zijn handschoenen even uittrekken om zijn handen zo vaak mogelijk te wassen.”

De Sint laat geregeld ook cadeautjes achter bij familie, bij mensen “die de afgelopen maanden emotioneel zijn tekortgeschoten. Maar ongetwijfeld ook bij mensen die meer risico lopen”, benadrukte Van Laethem.

Volledig scherm Interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem, infectioloog in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. © Photo News

Hoe moeten we besmettingsgevaar vermijden? “Vraag de grootouders, de peters en meters of ze de Sint kunnen verzoeken om de geschenken rechtstreeks bij de ouders af te geven.” De viroloog stelt voor om filmpjes te maken. Een filmpje van de kleinkinderen die op 6 december het geschenk in kwestie uitpakken, kan voor vele grootouders hartverwarmend zijn.

Grootouders die het sinterklaascadeau persoonlijk aan hun kleinkinderen willen overhandigen moeten dat “in de veiligste omstandigheden doen. In de openlucht, in de tuin, of op een terras, of in een goed geventileerde veranda. Bewaar afstand en draag een mondmasker”, luidde het nog.