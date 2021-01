Hoe corona voor bizarre toestanden zorgt in grensdorp: “Mijn winkel ligt in België. Maar als je naar het toilet gaat ben je weer in Nederland”

Bizarre situatie in grensge­meen­te Baarle: “De onderbroe­ken? Die liggen helaas op Belgisch grondge­bied, mevrouw”

25 maart Baarle, een pittoresk dorpje in het hoge noorden van ons land. Eén dorp, twee gemeenten, twee landen en maar liefst dertig enclaves. Wandel je door het dorp, dan kan het gebeuren dat je wel vijf keer de grens passeert. Soms loopt die ook dwars door gebouwen heen. Het heeft al voor vreemde situaties gezorgd en dat doet het in deze coronacrisis opnieuw. Vorige week nog met de horeca die in België toe moest, maar in Nederland mocht openblijven. Nu ook in winkels, al is het daar nog absurder want Zeeman heeft in de winkel gewoon een lint gespannen. “Ondergoed nodig? Helaas! Die liggen in België, mevrouw!” Bekijk vooral onderaan de filmpjes die de politie samen met de gemeente maakte.